شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يؤكد مواصلة جهود المملكة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إدانة المملكة وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى، داعيا الله عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وقال خادم الحرمين الشريفين خلال اتصال هاتفي، أمس الأول، برئيس دولة فلسطين محمود عباس، «إن المملكة ستواصل جهودها على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، متمنيا للشعب الفلسطيني الأمن والسلام.

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني، عن تقديره البالغ لمواقف المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ حتى اليوم، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولحكومة المملكة على جهودها المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني.