هدر للمياه

ترك أحد الأشياب بطريق المزلقان المحاذي لوادي نجران يضخ كميات كبيرة وهائلة من المياه، في ظل غياب العمالة المسؤولة عن التشغيل، مما أهدر كميات كبيرة من المياه، على الرغم من الشح الذي تعانيه الكثير من الأشياب. (نجران: قاسم الكستبان)



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