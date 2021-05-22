تسهيل المغادرة عبر منفذ الحديثة

واستمع خلال الجولة من محافظ القريات عبدالله الجاسر لشرح عن الجهود التي قدمتها الأجهزة الحكومية في المنفذ، سواء في الجمرك أو الجوازات أو الصحة، وكذلك حرس الحدود، لتسهيل مغادرة المسافرين منذ بدء اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، وفق الفئات المسموح لها بالسفر عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، ووفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق الاشتراطات الصحية.
كما استمع وكيل الإمارة من رئيس مركز الحديثة ممدوح بن سعود المطيري عن استعدادات المركز ومتابعته المستمرة لتطبيق تلك الإجراءات مع جميع الأجهزة الحكومية، حيث وقف آل سلطان على عمل الجمارك والجوازات وحرس الحدود والصحة، معرباً عن شكره للجميع على ما يقدمونه من جهود في سبيل تسهيل إجراءات المغادرين والقادمين عبر المنفذ.
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