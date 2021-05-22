الاستعداد بالنقل المدرسي في محايل

وجه مدير تعليم محايل منصور آل شريم كافة مكاتب التعليم التابعة لإدارة تعليم محايل والمدارس في الاستعداد والتجهيز بشأن التوجيهات الواردة فيما يخص توفير خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1443. ‏وجاء في التعميم أن موعد بداية التسجيل لجميع الطلبة (تعليم عام وذوي الإعاقة) يبدأ بتاريخ 1442/‏10/‏11. ‏وطالب آل شريم بحث أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي مع التأكيد على إدخال بيانات الطلبة الراغبين في خدمة النقل المدرسي في برنامج نور، خلال الأسبوع الأول والثاني مع بداية العام الدراسي، والتقييم اليومي للحافلات وعدم التأخير في التقييم حسب فترات الاستحقاق مع بداية تقديم الخدمة.



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