واشنطن: أولويتنا حل شامل ودائم لأزمة اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، بالتزام حكومة اليمن المستمر نحو تحقيق السلام في البلاد.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الحل الشامل والدائم للصراع في اليمن يمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة، معرباً عن تطلعه إلى استمرار المشاركة بين بلاده والشركاء الآخرين لتحقيق السلام في اليمن.



وأعرب بلينكن، في بيان بمناسبة "يوم الوحدة الوطنية الـ31 لليمن"، أوردته وكالة الأنباء السعودية، عن تقدير الولايات المتحدة لالتزام حكومة اليمن المستمر نحو تحقيق السلام في اليمن، مؤكداً التزام بلاده بالمساعدة في تحقيق مستقبل مزدهر لجميع اليمنيين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أعلن مساء الخميس، أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط في الأيام القليلة المقبلة للقاء نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي ومسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وإقليميين آخرين.

وبحثت السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية، الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وجاء ذلك خلال لقاء، بين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، في نيويورك، في وقت سابق السبت.

والسبت أيضا، اتهم وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، مليشيا الحوثي بتنفيذ أجندة إيرانية، معتبرا أن ذلك يشكل المُعرقل الحقيقي للسلام.



وقال الوزير اليمني إن "ممارسات مليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري المستمر على محافظة مأرب وتعنّتها وفق أجندة النظام الإيراني، تُعدّ المُعرقل الحقيقي لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار".



وجدد التأكيد على التزام حكومة اليمن بمسار السلام ودعمها للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام وفق المرجعيات الثلاث الأساسية المتفق عليها.

كما رحب بالدور الذي يقوم به مركز الحوار الإنساني في المساهمة بصناعة السلام من خلال تشجيع وتيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة.

وكانت السعودية طرحت في مارس/آذار الماضي، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.



وتشمل المبادرة، حسب الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.