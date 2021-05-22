7 أسباب وراء تساقط الشعر غير الوراثي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أرجع استشاري الجلدية الدكتور عبدالرؤوف صلاح، معاناة تساقط الشعر غير الوراثي عند بعض الأفراد إلى (7) أسباب وهي:

⁃ التقدم بالعمر، إذ يسبب ذلك ضعفًا في بصيلات الشعر بصورة كبيرة، كما يساعد على فقدانه ويحدث ذلك بصورة طبيعية.

⁃ الإجهاد العقلي أو الإجهاد البدني مثل الخضوع لجراحة أو مرض، أو ارتفاع في درجة الحرارة، قد يكون لدى الفرد الكثير من فقدان الشعر بعد الإجهاد البدني أو العاطفي الشديد، ولكنه سيعود للنمو مرة أخرى في غضون بضعة أشهر.

⁃ سوء التغذية، وخاصة نقص البروتين أو الحديد في النظام الغذائي يعمل على تساقط الشعر.

⁃ أمراض الغدة الدرقية، بما في ذلك قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية.

⁃ الأمراض، مثل الذئبة، الزهري، أو السرطان، قد ينمو الشعر مرة أخرى من تلقاء نفسه، ولكن في بعض الحالات، قد يساعد العلاج على نموه مرة أخرى.

⁃ الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو العلاجات الطبية، مثل مضادات التخثر أو العلاج الكيميائي، وعادة ما ينمو الشعر مرة أخرى بعد التوقف عن استخدام الأدوية أو عند انتهاء العلاج.

⁃ التغيرات في مستويات الهرمونات مثل أخذ حبوب منع الحمل، أو التغيرات في دورة الطمث للمرأة التي يمكن أن تؤثر على دورة نمو الشعر والتسبب فقدان الشعر.

زيوت لتقوية البصيلات:

وقال الدكتور عبدالرؤوف صلاح في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إذا كان أسباب تساقط الشعر وراثيًّا فهنا ليس هناك أي حل سوى زراعة الشعر، ويعتمد ذلك أيضًا بتشخيص الحالة، فليست جميع حالات الصلع تستفيد من الزراعة، أما إذا كانت الأسباب غير وراثية فيمكن الاستفادة من بعض أنواع الزيوت والمحاليل التي تعمل على تقوية البصيلات، مع وصف بعض أنواع الشامبوهات الطبية لمنع التساقط ومعالجة القشرة إن وجدت.

اتباع نظام غذائي:

ودعا إلى اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على البروتين، مما يعزز الكيراتين في الشعر والتقليل من فرص تساقط الشعر، ويجب تناول أنواع من الأطعمة ومنها الحبوب والبقوليات والبيض والتي تزيد من فرصة حصول الجسم على كمية من البروتين تفيد الشعر وتزيد من قوته وتحميه من التساقط، والحرص على ترطيب الشعر باستخدام أحد الزيوت الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية، مما يساعد في الحصول على المغذيات التي توجد بالشعر، وأيضًا استخدام الزيت على أطراف الشعر للحماية من الجفاف والتساقط، والابتعاد عن استخدام مصففات الشعر مثل المكواة ومجففات الشعر، والتي تضر بصيلات الشعر مما تتسبب في التساقط، وعدم تصفيف الشعر بعنف والحرص على تصفيفه برفق منعًا للإضرار بجذور الشعر مما يؤدي إلى تساقطه.

بحث العلاج متأخرًا:

وشدد الدكتور صلاح، على عدم تجاهل علاج تساقط الشعر في بداياته، فمعظم الأشخاص للأسف يبدؤون في بحث علاج منع تساقط الشعر بعد فقدان الكثير منه، ولكن كلما كان البدء في وقت مبكر خاصة إذا كان لا يزال هناك رأس كامل من الشعر يكون أسهل كثيرًا، فمنع تساقط الشعر هو أبسط من علاج تساقط الشعر، حيث يتلخص ذلك في بعض العناية بالشعر والحفاظ عليه، من خلال بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها، كما أن رعاية الشعر بشكل جيد يحد من التساقط، فالشعر غير النظيف هو أكثر عرضة للإصابة وللسقوط، كما ينصح بشراء نوعيات جيدة من الشامبو ومنتجات الشعر، والتركيز على فروة الرأس وجذور الشعر.



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