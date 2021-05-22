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أمين الرياض يوجه بتنفيذ جولات ميدانية أسبوعية ورفع تقارير نتائجها شهريًّا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

أمين الرياض يوجه بتنفيذ جولات ميدانية أسبوعية ورفع تقارير نتائجها شهريًّا

بهدف معرفة احتياجات السكان ومعالجة ملاحظاتهم

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، جميع رؤساء البلديات بضرورة تنفيذ جولات ميدانية أسبوعية ضمن نطاقهم الإشرافي والرفع بتقارير عن نتائجها شهريًّا.

الرفع بالنتائج شهريًّا:

وقالت أمانة منطقة الرياض، في تغريدة عبر “تويتر”: “بهدف معرفة احتياجات السكان وتفقد كافة الأحياء وسير العمل في مشاريع المدينة.. سمو أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف يوجه جميع رؤساء البلديات بضرورة تنفيذ جولات ميدانية أسبوعية ضمن نطاقهم الإشرافي والرفع بتقارير عن نتائجها شهريًّا.

أهداف الجولات الميدانية:

وأوضحت أن الهدف من هذا التوجيه ما يلي:

• معرفة احتياجات السكان ومعالجة ملاحظاتهم

• تحديد فرص التحسين داخل الأحياء السكنية

• تفقد سير العمل في مشاريع المدينة

أمين الرياض يوجه بتنفيذ جولات ميدانية أسبوعية ورفع تقارير نتائجها شهريًّا - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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