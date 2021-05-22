شكرا لقرائتكم خبر 39 % من ولادات المستشفيات الخاصة غير طبيعية وتبوك وجدة في الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يقارب إجمالي الولادات في المستشفيات الحكومية 251 ألف بلغ إجمالي عدد الولادات بالمستشفيات الخاصة 228 ألفا، إلا أن نسبة الولادات غير الطبيعية والتي بينها الولادات القيصرية، أعلى في القطاع الخاص بنسبة 39% من إجمالي الولادات فيها، مقارنة بنسبة الولادات بطرق غير طبيعية في المستشفيات الحكومية 32% من إجمالي الولادات فيها.

وبحسب الولادات الطبيعية وغير الطبيعية في المستشفيات الحكومية والخاصة بالمناطق والمدن، فإن الولادات بطرق غير الطبيعية في مستشفيات تبوك الخاصة كانت الأعلى على مستوى المملكة بنسبة 50.5% من إجمالي الولادات فيها، تلتها جدة بنسبة 45.5% للولادات غير الطبيعية في المستشفيات الخاصة، وحلت عسير ثالثا بنسبة 42.7%

وأوضح استشاري أمراض النساء والولادة وجراحة المناظير رئيس الجمعية السعودية للمناظير الدكتور سمير سندي لـ»مكة» أنه اذا كانت نسبة الولادات القيصرية تشكل نحو 30% من إجمالي الولادات بالمستشفى فهي نسبة مقبولة، وفي السابق كانت النسبة بين 10% و15% ولكنها ازدادت مع تطور تقنيات فحص الأجنة في الرحم، كتخطيط الجنين، وتطور العناية المركزة لحديثي الولادة، وزيادة عدد السكان، وأيضا تزايد الشكاوى على الأطباء بحدوث أخطاء طبية جعل بعضهم يتجه لقرار الولادة القيصرية بدرجة أكثر من السابق.

وقال سندي «إن الولادات القيصرية نوعان، إما أن تكون اختيارية، كما في حالات وجود ولادات قيصرية سابقة لدى الحامل، أو وجود مشيمة متقدمة، الحمل بتوائم، والجنين المقعدي وغير ذلك، أو تكون ولادات إسعافية اضطرارية كانخفاض نبض الجنين، وتأخر الولادة وتسمم الحمل ورغبة الحامل في الولادة القيصرية»، لافتا أن اللجوء للولادة القيصرية لا يخلو من مخاطر أهمها: النزيف، التهاب الجرح، حدوث التصاقات في البطن، زيادة احتماليه المشيمة الملتصقة في الحمل التالي.

الولادات ونوعها بحسب المناطق والمدن 201‪9

مستشفيات وزارة الصحة:







إجمالي الولادات 251‪.420‪



الطبيعية 169‪.578‪



غير الطبيعيه 818‪42 (32%)



المستشفيات الخاصة:





إجمالي الولادات 228‪.673‪



الطبيعية 139‪.392‪



غير الطبيعية 89.281 (39%)



المستشفيات الحكومية الأخرى:





إجمالي الولادات 975‪00



الطبيعية 621‪52



غير الطبيعية 35348 (36.3%)



الرياض

المستشفيات الحكومية: 43.899







الطبيعية 28.432



غير الطبيعية 15.467 (35.2%)







الطبيعية 52.916



غير الطبيعية 32.325 (37.9%)



المستشفيات الخاصة: 85.241

مكة المكرمة

المستشفيات الحكومية: 11.744







الطبيعية 7.723



غير الطبيعية 4.021 (34.2%)







الطبيعية 11.096



غير الطبيعية 580‪0 (34.3%)



جدة

المستشفيات الخاصة: 16.896

المستشفيات الحكومية: 9.138







الطبيعية 6.284



غير الطبيعية 2.854 (31.2%)







الطبيعية 25.249



غير الطبيعية 21.412 (45.9%)



الطائف

المستشفيات الخاصة: 46.661

المستشفيات الحكومية: 10.457







الطبيعية 7.340



غير الطبيعية 3.117 (29.8 %)







الطبيعية 1.768



غير الطبيعية 1.100 (38.4%)



المدينة المنورة

المستشفيات الخاصة: 2.868

المستشفيات الحكومية: 224‪07







الطبيعية 149‪94



غير الطبيعية 741‪3 (%33.1)







الطبيعية 8.612



غير الطبيعية 4.835 (36%)



القصيم

المستشفيات الخاصة: 13.447

المستشفيات الحكومية: 19.243







الطبيعية 12.195



غير الطبيعية (704‪8 (%36.6







الطبيعية 3.829



غير الطبيعية 2.789 (42.1%)



الشرقية

المستشفيات الخاصة: 6.618

المستشفيات الحكومية: 963‪8







الطبيعية 6.740



غير الطبيعية 289‪8 (30.1%)







الطبيعية 15.746



غير الطبيعية 10.833 (40.8%)



الأحساء

المستشفيات الخاصة: 26.579

المستشفيات الحكومية: 11.526







الطبيعية 809‪7



غير الطبيعية 3.429 (29.8%)







الطبيعية 5.341



غير الطبيعية 2.344 (30.5%)



حفر الباطن

المستشفيات الخاصة: 7.685

المستشفيات الحكومية: 7.249







الطبيعية 478‪5



غير الطبيعية 2.464 (34.7%)







الطبيعية 961‪



غير الطبيعية 530‪ (35.5%)



عسير

المستشفيات الخاصة: 149‪1

المستشفيات الحكومية: 20.192







الطبيعية 13.185



غير الطبيعية. (700‪7 (34.7 %







الطبيعية 4.106



غير الطبيعية 3.055 (42.7%)



بيشة

المستشفيات الخاصة: 7.161

المستشفيات الحكومية: 4.859







الطبيعية 2.932



غير الطبيعية 1.927 (39.7%)







الطبيعية 0



غير الطبيعية 0



تبوك

المستشفيات الخاصة: 0

المستشفيات الحكومية: 878‪2







الطبيعية 541‪5



غير الطبيعية 3367 (38.3%)







الطبيعية 685‪



غير الطبيعية 700‪ (50.5%)



حائل

المستشفيات الخاصة:

المستشفيات الحكومية: 9.707







الطبيعية 588‪3



غير الطبيعية 3824 (39.4%)







الطبيعية 1.164



غير الطبيعية 856 ‪ (42.4%)



الحدود الشمالية

المستشفيات الخاصة: 2.020

المستشفيات الحكومية: 677‪5







الطبيعية 4.547



غير الطبيعية 222‪8 (32.9%)







الطبيعية 0



غير الطبيعية 0



جازان

المستشفيات الخاصة: 0

المستشفيات الحكومية: 20.038







الطبيعية 15.584



غير الطبيعية 4.454 (22.2%)







الطبيعية 6.137



غير الطبيعية 2.193 (%26.3)



نجران

المستشفيات الخاصة: 8.330

المستشفيات الحكومية: 10.440







الطبيعية 6.956



غير الطبيعية 3484 (33.4%)







الطبيعية 1.452



غير الطبيعية 486 (25.1%)



الباحة

المستشفيات الخاصة: 1.938

المستشفيات الحكومية: 8.154







الطبيعية 5.456



غير الطبيعية 2.698 (33.1%)







الطبيعية 50



غير الطبيعية 23 (31.5%)



الجوف

المستشفيات الخاصة: 73

المستشفيات الحكومية: 10.470







الطبيعية 7.115



غير الطبيعية 3.355 (32%)







الطبيعية 0



غير الطبيعية 0



القريات

المستشفيات الخاصة: 0

المستشفيات الحكومية: 4.133







الطبيعية 3.724



غير الطبيعية (409‪ (9.9%







الطبيعية 0



غير الطبيعية 0



القنفذة

المستشفيات الخاصة: 0

المستشفيات الحكومية: 2.569







الطبيعية 2.191



غير الطبيعية 378 (‪ (14.7%







الطبيعية 280‪



غير الطبيعية 0



المستشفيات الخاصة: