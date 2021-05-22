39 % من ولادات المستشفيات الخاصة غير طبيعية وتبوك وجدة في الصدارة

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وبحسب الولادات الطبيعية وغير الطبيعية في المستشفيات الحكومية والخاصة بالمناطق والمدن، فإن الولادات بطرق غير الطبيعية في مستشفيات تبوك الخاصة كانت الأعلى على مستوى المملكة بنسبة 50.5% من إجمالي الولادات فيها، تلتها جدة بنسبة 45.5% للولادات غير الطبيعية في المستشفيات الخاصة، وحلت عسير ثالثا بنسبة 42.7%
وأوضح استشاري أمراض النساء والولادة وجراحة المناظير رئيس الجمعية السعودية للمناظير الدكتور سمير سندي لـ»مكة» أنه اذا كانت نسبة الولادات القيصرية تشكل نحو 30% من إجمالي الولادات بالمستشفى فهي نسبة مقبولة، وفي السابق كانت النسبة بين 10% و15% ولكنها ازدادت مع تطور تقنيات فحص الأجنة في الرحم، كتخطيط الجنين، وتطور العناية المركزة لحديثي الولادة، وزيادة عدد السكان، وأيضا تزايد الشكاوى على الأطباء بحدوث أخطاء طبية جعل بعضهم يتجه لقرار الولادة القيصرية بدرجة أكثر من السابق.
وقال سندي «إن الولادات القيصرية نوعان، إما أن تكون اختيارية، كما في حالات وجود ولادات قيصرية سابقة لدى الحامل، أو وجود مشيمة متقدمة، الحمل بتوائم، والجنين المقعدي وغير ذلك، أو تكون ولادات إسعافية اضطرارية كانخفاض نبض الجنين، وتأخر الولادة وتسمم الحمل ورغبة الحامل في الولادة القيصرية»، لافتا أن اللجوء للولادة القيصرية لا يخلو من مخاطر أهمها: النزيف، التهاب الجرح، حدوث التصاقات في البطن، زيادة احتماليه المشيمة الملتصقة في الحمل التالي.
الولادات ونوعها بحسب المناطق والمدن 2019
مستشفيات وزارة الصحة:
- إجمالي الولادات 251.420
- الطبيعية 169.578
- غير الطبيعيه 81842 (32%)
المستشفيات الخاصة:
- إجمالي الولادات 228.673
- الطبيعية 139.392
- غير الطبيعية 89.281 (39%)
المستشفيات الحكومية الأخرى:
- إجمالي الولادات 97500
- الطبيعية 62152
- غير الطبيعية 35348 (36.3%)
الرياض
المستشفيات الحكومية: 43.899
- الطبيعية 28.432
- غير الطبيعية 15.467 (35.2%)
المستشفيات الخاصة: 85.241
- الطبيعية 52.916
- غير الطبيعية 32.325 (37.9%)
مكة المكرمة
المستشفيات الحكومية: 11.744
- الطبيعية 7.723
- غير الطبيعية 4.021 (34.2%)
المستشفيات الخاصة: 16.896
- الطبيعية 11.096
- غير الطبيعية 5800 (34.3%)
جدة
المستشفيات الحكومية: 9.138
- الطبيعية 6.284
- غير الطبيعية 2.854 (31.2%)
المستشفيات الخاصة: 46.661
- الطبيعية 25.249
- غير الطبيعية 21.412 (45.9%)
الطائف
المستشفيات الحكومية: 10.457
- الطبيعية 7.340
- غير الطبيعية 3.117 (29.8 %)
المستشفيات الخاصة: 2.868
- الطبيعية 1.768
- غير الطبيعية 1.100 (38.4%)
المدينة المنورة
المستشفيات الحكومية: 22407
- الطبيعية 14994
- غير الطبيعية 7413 (%33.1)
المستشفيات الخاصة: 13.447
- الطبيعية 8.612
- غير الطبيعية 4.835 (36%)
القصيم
المستشفيات الحكومية: 19.243
- الطبيعية 12.195
- غير الطبيعية (7048 (%36.6
المستشفيات الخاصة: 6.618
- الطبيعية 3.829
- غير الطبيعية 2.789 (42.1%)
الشرقية
المستشفيات الحكومية: 9638
- الطبيعية 6.740
- غير الطبيعية 2898 (30.1%)
المستشفيات الخاصة: 26.579
- الطبيعية 15.746
- غير الطبيعية 10.833 (40.8%)
الأحساء
المستشفيات الحكومية: 11.526
- الطبيعية 8097
- غير الطبيعية 3.429 (29.8%)
المستشفيات الخاصة: 7.685
- الطبيعية 5.341
- غير الطبيعية 2.344 (30.5%)
حفر الباطن
المستشفيات الحكومية: 7.249
- الطبيعية 4785
- غير الطبيعية 2.464 (34.7%)
المستشفيات الخاصة: 1491
- الطبيعية 961
- غير الطبيعية 530 (35.5%)
عسير
المستشفيات الحكومية: 20.192
- الطبيعية 13.185
- غير الطبيعية. (7007 (34.7 %
المستشفيات الخاصة: 7.161
- الطبيعية 4.106
- غير الطبيعية 3.055 (42.7%)
بيشة
المستشفيات الحكومية: 4.859
- الطبيعية 2.932
- غير الطبيعية 1.927 (39.7%)
المستشفيات الخاصة: 0
- الطبيعية 0
- غير الطبيعية 0
تبوك
المستشفيات الحكومية: 8782
- الطبيعية 5415
- غير الطبيعية 3367 (38.3%)
المستشفيات الخاصة:
- الطبيعية 685
- غير الطبيعية 700 (50.5%)
حائل
المستشفيات الحكومية: 9.707
- الطبيعية 5883
- غير الطبيعية 3824 (39.4%)
المستشفيات الخاصة: 2.020
- الطبيعية 1.164
- غير الطبيعية 856 (42.4%)
الحدود الشمالية
المستشفيات الحكومية: 6775
- الطبيعية 4.547
- غير الطبيعية 2228 (32.9%)
المستشفيات الخاصة: 0
- الطبيعية 0
- غير الطبيعية 0
جازان
المستشفيات الحكومية: 20.038
- الطبيعية 15.584
- غير الطبيعية 4.454 (22.2%)
المستشفيات الخاصة: 8.330
- الطبيعية 6.137
- غير الطبيعية 2.193 (%26.3)
نجران
المستشفيات الحكومية: 10.440
- الطبيعية 6.956
- غير الطبيعية 3484 (33.4%)
المستشفيات الخاصة: 1.938
- الطبيعية 1.452
- غير الطبيعية 486 (25.1%)
الباحة
المستشفيات الحكومية: 8.154
- الطبيعية 5.456
- غير الطبيعية 2.698 (33.1%)
المستشفيات الخاصة: 73
- الطبيعية 50
- غير الطبيعية 23 (31.5%)
الجوف
المستشفيات الحكومية: 10.470
- الطبيعية 7.115
- غير الطبيعية 3.355 (32%)
المستشفيات الخاصة: 0
- الطبيعية 0
- غير الطبيعية 0
القريات
المستشفيات الحكومية: 4.133
- الطبيعية 3.724
- غير الطبيعية (409 (9.9%
المستشفيات الخاصة: 0
- الطبيعية 0
- غير الطبيعية 0
القنفذة
المستشفيات الحكومية: 2.569
- الطبيعية 2.191
- غير الطبيعية 378 ( (14.7%
المستشفيات الخاصة:
- الطبيعية 280
- غير الطبيعية 0
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.