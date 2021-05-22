شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: إقناع "الإخوانجي" بمخاطر الثورات كإقناع المرأة بتعدد الزوجات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، د.عبداللطيف آل الشيخ، في تغريدة مقتبسة إن إقناع المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية بمخاطر الثورات والخروج على الحكام كإقناع الزوجة بمنافع تعدد الزوجات.

وكتب آل الشيخ في تغريدته: "جلوسك مع اخوانجي ((سيما السروري الافعى الدفانه))تبين له خطر الثورات والخروج على الحكام !! كجلوسك مع زوجتك تبين لها منافع تعدد الزوجات !!".