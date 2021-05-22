لهذا السبب.. السكري يعد أخطر أمراض العصر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري غدد الصماء والسكري الدكتور شهاب أحمد، بأن داء السكري يعد من أخطر أمراض العصر، لمضاعفاته الخطيرة على بقية أعضاء الجسم مثل الكليتين والقلب والعيون؛ إذ إن أكثر المصابين به الذين لا يحافظون على نسب معدلاته في الدم يتعرضون لمضاعفات المرض، ولهذا ينصح دائمًا مرضى السكري بعدم تجاهل التعليمات الصحية والحرص على قياس نسبة سكر الدم يوميًا في المنزل، مبينًا أن السكري مرض لا يستخدم بسببه الجسم الإنسولين بشكل مناسب أو لا ينتجه بشكل صحيح، إذ يتميز الجسم المصاب بمقاومة الإنسولين ويعاني خللًا في وظائف خلايا البنكرياس وارتفاعًا في نسبة السكر التي يفرزها الكبد، فهرمون الإنسولين يعتبر ضروريًّا لتحويل السكر والنشويات وأطعمة أخرى إلى الطاقة التي يحتاجها الجسم.

ثلاثة أنواع للسكري:

وقال الدكتور شهاب في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: هناك ثلاثة أنواع للسكري وهي:

– السكري النوع الأول، ويظهر عادة لدى الأطفال ولدى الراشدين الصغار في السن، وفي هذه الحالة يعاني هؤلاء مشكلة عدم إفراز الجسم للإنسولين بحيث يضطرون للجوء إلى علاج الإنسولين يوميًّا.

⁃ السكري النوع الثاني، ويتم تشخيصه في معظم الحالات لدى الأشخاص بالصدفة، وفي هذه الحالة إما أن جسم الشخص الذي يعانيه لا يفرز كميات كافية من الإنسولين، أو أن جسم المريض يكون مقاومًا للإنسولين، ويعجز عن استعماله بالشكل المناسب.

⁃ سكري الحمل، ويظهر لدى نسبة 2% أو 4% من الحوامل، وإذا أصيبت الحامل بالسكري، فأن احتمال إصابتها بالسكري من النوع الثاني لاحقًا في حياتها يصل إلى 40%.

عوامل تمهد للمرض:

وتابع قائلًا: هناك عدة عوامل تمهد للإصابة بداء السكري، إذ تزداد فرص المرض في حال إصابة الأب أو الأم أو الشقيق بالسكري، عند الإصابة بالسكري خلال الحمل، عند زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة، إذا كان نمط الحياة قليل الحركة والنشاط، وبشكل عام ينصح بإجراء الفحص إذا يعاني الفرد من زيادة الوزن ونمط حياته غير صحي للتأكد من عدم الإصابة به، وخصوصًا إذا شعر الفرد ببعض الأعراض مثل الإحساس بالعطش الدائم، التبول المتكرر، الشعور بالجوع أو التعب، فقدان الوزن أو زيادته بشكل مفاجئ، التئام الجروح ببطء، جفاف البشرة، التنميل في القدمين أو فقدان الإحساس فيهما، الغشاوة في النظر.

ولتفادي مشكلة التعرض لداء السكري ينصح الدكتور أحمد، بالحرص على تناول الطعام الصحي المنخفض في الدهون والسعرات الحرارية، والأطعمة الغنية بالألياف، بجانب تناول الفواكه والخضراوات، استبدال منتجات الألبان كاملة الدسم بقليلة الدسم، اختيار الدهون الصحية غير المشبعة، ممارسة الرياضة وأبسطها المشي يوميًّا لمدة 30 دقيقة، الحد من تناول المشروبات الغازية أو مشروبات الكافيين، تجنب التدخين، الحرص على فحص ضغط الدم بشكل دوري.



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