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شكرا لقرائتكم جامعة الإمام تحدد 3 اشتراطات لحضور الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22
جامعة الإمام تحدد 3 اشتراطات لحضور الاختبارات
متابعات الخليج 365 - الرياض
حددت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 3 اشتراطات لحضور الطلاب والطالبات اختبارات منتصف ونهاية العام.
شروط حضور الاختبارات:
وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع ”تويتر”، أنه بدءًا من الفصل الدراسي الصيفي (الحالي)، فإن حضور الجامعة وأداء الاختبار (الفصلي والنهائي) يتطلب التحصين، وذلك من خلال:
- الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.
- مُضي 14 يومًا من أخذ الجرعة الأولى.
- التحصين بالتعافي من الإصابة من خلال تطبيق “توكلنا”.
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