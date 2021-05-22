اخبار السعوديه

جامعة الإمام تحدد 3 اشتراطات لحضور الاختبارات

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم جامعة الإمام تحدد 3 اشتراطات لحضور الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

جامعة الإمام تحدد 3 اشتراطات لحضور الاختبارات

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 3 اشتراطات لحضور الطلاب والطالبات اختبارات منتصف ونهاية العام.

شروط حضور الاختبارات:

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع ”تويتر”، أنه بدءًا من الفصل الدراسي الصيفي (الحالي)، فإن حضور الجامعة وأداء الاختبار (الفصلي والنهائي) يتطلب التحصين، وذلك من خلال:

  • الحصول على جرعتين من لقاح فيروس .
  • مُضي 14 يومًا من أخذ الجرعة الأولى.
  • التحصين بالتعافي من الإصابة من خلال تطبيق “توكلنا”.

جامعة الإمام تحدد 3 اشتراطات لحضور الاختبارات - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا