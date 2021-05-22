الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

ضبط 109 نساء في تجمع مخالف في أحد المسارحة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شرطة منطقة جازان، اليوم السبت، أنه تم ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بمحافظة أحد المسارحة.

تجمع مخالف بأحد المسارحة:

وقال الأمن العام في تغريدة عبر “تويتر”: إن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (109) نساء في إحدى قاعات المناسبات بمحافظة أحد المسارحة.

تطبيق العقوبات المقررة:

وأوضح الأمن العام أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية المقررة وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر.



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