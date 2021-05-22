- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم ضبط 109 نساء في تجمع مخالف في أحد المسارحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22
ضبط 109 نساء في تجمع مخالف في أحد المسارحة
تطبيق العقوبات بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شرطة منطقة جازان، اليوم السبت، أنه تم ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بمحافظة أحد المسارحة.
تجمع مخالف بأحد المسارحة:
وقال الأمن العام في تغريدة عبر “تويتر”: إن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (109) نساء في إحدى قاعات المناسبات بمحافظة أحد المسارحة.
تطبيق العقوبات المقررة:
وأوضح الأمن العام أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية المقررة وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر.
شارك الخبر
شارك الخبر