مواطن يروي قصة تأسيسه ورشة متخصصة لإصلاح السيارات في طبرجل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

روى الشاب صالح الشراري قصة تأسيسه ورشة متخصصة لإصلاح السيارات بطبرجل بعد تخرجه من الكلية التقنية.

وقال صالح الشراري خلال لقاء مع قناة الإخبارية: “بعد تخرجي من الكلية التقنية عملت في ورشة لإصلاح السيارات في طبرجل؛ بسبب أن دخلها أكبر من الوظيفة”.

الهواية والعمل:

وأضاف متابعات الخليج 365 الشراري: “هوايتي بالكهرباء دفعتني للعمل في مجال إصلاح السيارات”، لافتًا: “المحيطون بي شجعوني للعمل في هذا المجال”.

أسعار الإصلاح:

وأشار إلى أن أسعار إصلاح السيارات بالورشة مناسب لجميع الزبائن، موجهًا نصيحة للشباب بالعمل في المجالات القريبة من هواياتهم.

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