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شكرا لقرائتكم مواطن يروي قصة تأسيسه ورشة متخصصة لإصلاح السيارات في طبرجل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مواطن يروي قصة تأسيسه ورشة متخصصة لإصلاح السيارات في طبرجل
بعد تخرجه من الكلية التقنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
روى الشاب صالح الشراري قصة تأسيسه ورشة متخصصة لإصلاح السيارات بطبرجل بعد تخرجه من الكلية التقنية.
وقال صالح الشراري خلال لقاء مع قناة الإخبارية: “بعد تخرجي من الكلية التقنية عملت في ورشة لإصلاح السيارات في طبرجل؛ بسبب أن دخلها أكبر من الوظيفة”.
الهواية والعمل:
وأضاف متابعات الخليج 365 الشراري: “هوايتي بالكهرباء دفعتني للعمل في مجال إصلاح السيارات”، لافتًا: “المحيطون بي شجعوني للعمل في هذا المجال”.
أسعار الإصلاح:
وأشار إلى أن أسعار إصلاح السيارات بالورشة مناسب لجميع الزبائن، موجهًا نصيحة للشباب بالعمل في المجالات القريبة من هواياتهم.
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