تسجيل 1142 إصابة بكورونا.. وشفاء 1089 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في حين جرى تسجيل 1089 حالة تعاف جديدة، ووفاة 13 حالة. وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8815 والحرجة 1329 حالة.





إجمالي الحالات 439,847



حالات التعافي 423,795



الوفيات 7237





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