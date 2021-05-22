إهمال الاحترازات يغلق 16 منشأة تجارية بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 16 منشأة مخالفة خلال اليومين الماضيين، ضمن 2808 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها تحرير 125 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا. وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ»كورونا المستجد»، والتكدس في الأسواق وعدم الالتزام بإبراز تطبيق «توكلنا».



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