شكرا لقرائتكم خبر إعادة فتح 19 مسجدا بعد تعقيمها في 8 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فتح 19 مسجدا بعد إخلائها موقتا وتعقيمها في 8 مناطق، بعد ثبوت 19 حالة إصابة بفيروس كورونا ، ليصل مجموع ما انتهى تعقيمه واكتملت جاهزيته خلال 105 أيام 1280 مسجدا.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها 6 مساجد بمنطقة الرياض و3 مساجد في كل من منطقتي الباحة وجازان، ومسجدان في كل من منطقتي عسير والمدينة المنورة، ومسجد في كل من مناطق نجران وتبوك والحدود الشمالية.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.