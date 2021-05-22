شكرا لقرائتكم خبر 10 آلاف وسيلة سلامة مرورية بطرق الطائف الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت أمانة محافظة الطائف برنامجا لتأهيل الشوارع والطرق الرئيسية ودعمها باللوحات الإرشادية والتحذيرية والعلامات الأرضية المخصصة، والأعمدة المرنة لتحديد المسارات واللوحات الإرشادية المضيئة لتهدئة السرعة وتنبيه السائقين إلى الانحناءات تحتوي على 10 آلاف وسيلة سلامة مرورية في 180 موقعا بالطائف.

وثبتت الأمانة لوحات تحذيرية مضيئة (LED) في الشوارع الرئيسة ومداخل ومخارج الكباري والأنفاق والانعطافات، إضافة إلى لوحات إرشادية، وأعمدة مرنة لتحديد المسارات تحتوي على عاكس للإضاءة لتنبيه السائقين للمسارات، ومنبهات لتخفيف السرعة.

وأوضح أمين المحافظة الدكتور أحمد القثامي، أن اللوحات الإرشادية الجديدة تعمل على الطاقة الشمسية وتشمل أشكالا مختلفة من الإرشادات والتحذيرات كالسرعة المحددة والدخول الممنوع وتحديد مسارات الطريق وغيرها من الأشكال المتبعة لتنبيه السائقين.

وأشار إلى أن الأمانة تهدف إلى تعزيز التوعية المرورية، وتطوير وتحسين الطرق والميادين العامة للحد من خطر الحوادث المرورية، والمحافظة على سلامة مرتادي هذه الطرق، بالإضافة إلى تطويع التقنيات الحديثة في مجالات العمل، مواكبة لخطط المملكة في توفير الكهرباء، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

أبرز اللوحات ووسائل السلامة: