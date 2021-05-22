10 آلاف وسيلة سلامة مرورية بطرق الطائف الداخلية

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وثبتت الأمانة لوحات تحذيرية مضيئة (LED) في الشوارع الرئيسة ومداخل ومخارج الكباري والأنفاق والانعطافات، إضافة إلى لوحات إرشادية، وأعمدة مرنة لتحديد المسارات تحتوي على عاكس للإضاءة لتنبيه السائقين للمسارات، ومنبهات لتخفيف السرعة.
وأوضح أمين المحافظة الدكتور أحمد القثامي، أن اللوحات الإرشادية الجديدة تعمل على الطاقة الشمسية وتشمل أشكالا مختلفة من الإرشادات والتحذيرات كالسرعة المحددة والدخول الممنوع وتحديد مسارات الطريق وغيرها من الأشكال المتبعة لتنبيه السائقين.
وأشار إلى أن الأمانة تهدف إلى تعزيز التوعية المرورية، وتطوير وتحسين الطرق والميادين العامة للحد من خطر الحوادث المرورية، والمحافظة على سلامة مرتادي هذه الطرق، بالإضافة إلى تطويع التقنيات الحديثة في مجالات العمل، مواكبة لخطط المملكة في توفير الكهرباء، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
أبرز اللوحات ووسائل السلامة:
- 160 لوحة تحذيرية مضيئة (LED) في الشوارع الرئيسة
- 390 لوحة إرشادية
- 100 عمود مرن لتحديد المسارات تحتوي على عاكس للإضاءة
- 25 ألف منبه لتخفيف السرعة «عيون القطط»
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