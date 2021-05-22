هيئة الصحفيين تستقبل طلبات التسجيل في دورة الاستجابة الاستراتيجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل هيئة الصحفيين السعوديين استقبال الراغبين والراغبات في الالتحاق بالدورة التدريبية التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع كلية والتركرونكيت للصحافة والاتصال الجماهيري بجامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوان (الاستجابة الاستراتيجية: تشكيل الصورة والهوية في سياق الأزمات).

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك، أن الدورة التي تنعقد عن بعد خلال يونيو ويوليو القادمين، تعد نقله نوعية في التدريب الإعلامي وثمرة للاتفاقية التي تم توقيعها مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، التي شملت عددا من المجالات التي تخدم أهداف رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 والاعتماد على أحدث التوجيهات وأفضل الممارسات المعتمدة عالميا.

وبين أن الدورة التدريبية ستسهم في رفع مستوى المهنية الإعلامية، وتعزيز قدرات المستهدفين، وفق نموذج متكامل من البرامج الإعلامية، التي تم التأسيس لها بالشراكة مع بعض الأكاديميات الإعلامية الدولية.

وأشار المالك إلى أن الهيئة تنوي المضي قدما ضمن برنامج تدريبي إعلامي إلى إقامة عدد من الدورات في مجالات الإعلام المختلفة، بمشاركة خبرات وكفاءات إعلامية يمكن أن تخدم المخرجات، والحراك الشامل الذي تشهده المملكة على أصعدة متعددة، واستشراف القادم وما يحمله من مبشرات حضارية على الوطن والمواطن.

وكانت الهيئة أعلنت سابقا عن إتاحة الفرصة للذين تنطبق عليهم الشروط التسجيل في الدورة مجانا، وتم الاتفاق مع الجامعة على أن تكون مقتصرة على حديثي التخرج من الجنسين أو المبتدئين في مجالهم الوظيفي في تخصصات الإعلام والاتصال ومعرفة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.