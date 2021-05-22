استمرار إصدار تصاريح العمرة من فنادق مكة خلال شوال

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ووضعت الفنادق عددا من الشروط اللازمة للمساعدة في إصدار تصريح العمرة خلال هذا الشهر، بأن يكون المعتمر محصنا ضد فيروس كورونا، وفقا لما هو مثبت في حسابه على تطبيق توكلنا، إضافة إلى أن لكل شخص عمرة واحدة خلال شوال، ووجود حجز مؤكد لدى الفندق طالب التصريح متزامن مع تاريخ ووقت أداء العمرة المطلوبة.
في المقابل ستكون جميع تصاريح العمرة الصادرة من الفنادق المطلة على المسجد الحرام من خ الل بوابة اعتمرنا أعمال، وكل فندق له اسم مستخدم يحجز للنزيل من خلاله ويتم ظهور التصريح في تطبيقي توكلنا واعتمرنا، كما تخضع الفنادق التصاريح الصادرة منها للشروط والأحكام نفسها في تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة أتاحت إمكانية حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف، وذلك لتيسير أداء مناسك العمرة على المعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة.
اشتراطات إصدار تصاريح العمرة من الفنادق خلال شوال:
- أن يكون المعتمر محصنا من فيروس كورونا
- لكل شخص عمرة واحدة خلال شوال
- وجود حجز مؤكد للمعتمر لدى الفندق طالب التصريح متزامن مع تاريخ ووقت أداء العمرة المطلوب
- يجب تنفيذ الطلب قبل 48 ساعة كحد أدنى من وصول النزيل وحسب الإمكانات المتاحة من قبل الوزارة
تنفيذ طلب إصدار تصريح العمرة، يتم تزويد الفنادق بـ:
- صورة من توكلنا
- الاسم الثلاثي
- تاريخ الميلاد
- رقم الجوال المسجل في توكلنا
- رقم الحجز لدى الفندق
- أن يكون طالب التصريح مسجلا في برنامج اعتمرنا
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