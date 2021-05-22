شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطنة تروي قصة زراعتها الموز الأحمر في مزرعة كبيرة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدثت المواطنة زليخة الكعبي عن إنتاج الموز "الأحمر" في أكبر مزرعة للموز في المملكة.

وقالت زليخة الكعبي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية:"أعجبني الموز الأحمر في جنوب أفريقيا وأخذت منه مجموعة أشجار ووضعناها في المشتل فترة ثم زرعناها في الأرض".

ولفتت:" يتبقى 10 أيام كي يكون الموز الأحمر محصولا عاليا"، لافتة:"تسويق يكون بشكل شخصي ونحن نحتاج لقنوات تسويقية".

وتابعت:"السوق يسيطر عليه الجاليات الأجنبية بطريقة خيالية، وبيع الموز بقيمة 40 هللة منتهى الظلم".