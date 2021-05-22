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شاهد.. مواطنة تروي قصة زراعتها الموز الأحمر في مزرعة كبيرة بالمملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدثت المواطنة زليخة الكعبي عن إنتاج الموز "الأحمر" في أكبر مزرعة للموز في المملكة.

وقالت زليخة الكعبي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية:"أعجبني الموز الأحمر في جنوب أفريقيا وأخذت منه مجموعة أشجار ووضعناها في المشتل فترة ثم زرعناها في الأرض".

ولفتت:" يتبقى 10 أيام كي يكون الموز  الأحمر محصولا عاليا"، لافتة:"تسويق يكون بشكل شخصي ونحن نحتاج لقنوات تسويقية".

وتابعت:"السوق يسيطر عليه الجاليات الأجنبية بطريقة خيالية، وبيع الموز بقيمة 40 هللة منتهى الظلم".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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