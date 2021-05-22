شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كرفانات حكومية مجانية لرواد شاطئ " العقير " في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

وثق مقطع فيديو إطلاق مشروع كرفانات حكومية مجانية لرواد شاطئ "العقير" في الأحساء والذي يعتبر وجهة سياحية ونقطة جذب للمستثمرين لما يمتاز به من أهمية كبرى واحتضانه لميناء العقير التاريخي وطور هذا الشاطئ.

وقال عمر المحبوب، أحد ملال الكرفانات بشاطئ "العقير" في حديثه للإخبارية: "نتواجد بشكل شبه أسبوعي في الأجازات، فهذه الكرفانات هى الاولي من نوعها في الشرق الأوسط حكومية ومجانية".

وأضاف: "فيها كل الخدمات نفس نظام التخييم في أمريكا وهو قريب من الشاطئ أيضًا والنظافة على مستوى عالي أيضًا فكل موقف أمام حاوية للنظافة بشكل يومي ومتواجد عامل مشرف على المكان فجميع الخدمات موجودة".