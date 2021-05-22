شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. علماء سعوديون يكتشفون " متتبع " لجميع تحورات كورونا حول العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري أمراض معدية أن علماء سعوديون يكتشفون "متتبع" لجميع تحورات فيروس كورونا حول العالم.

وقال الاستشاري في حديثه مع "الإخبارية": "واشيد بالمشروع اللي قام بيه علوم سعوديون متتبع للمتحورات في العالم وأشادت به المجلات الطبية ونشرت مقالة عنه في مجلة عالمية".

وأضاف: "يعتمد التتبع على المادة الجنينية للفيروسات الموجودة للحالات في المختبرات الطبيعة والعالم وتوضع في مواقع طبيبة ليستفيد منها العلماء ويعرفوا الطفرات الموجودة في الفيروس".

كما كشف الاستشاري أن الطفرات بدأت من يونيو الماضي ووجدت بعض الطفرات الموجودة لدينا لكن ليس بشكل مثير للقلق، أما التحورات فظهرت جنوب أفريقيا والبرازيل والهند.