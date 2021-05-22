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شاهد.. شاب مكافح يروي قصة تأسيسه ورشة متخصصة بإصلاح السيارات في طبرجل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الشاب صالح الشراري عن قصة تأسيسه ورشة متخصصة بإصلاح السيارات بطبرجل بعد تخرجه من الكلية التقنية.

وقال صالح الشراري خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"بعد تخرجي من الكلية التقنية عملت في ورشة لإصلاح السيارات في طبرجل بسبب أن دخلها أكبر من الوظيفة".

وأوضح:"هوايتي بالكهرباء دفعتني للعمل في مجال إصلاح السيارات"، لافتا:"المحيطين بي شجعوني للعمل في هذا المجال".

وأشار إلى أن أسعار إصلاح السيارات بالورشة مناسب لجميع الزبائن، موجها نصيحة للشباب بالعمل في المجالات القريبة من هواياتهم.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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