شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شاب مكافح يروي قصة تأسيسه ورشة متخصصة بإصلاح السيارات في طبرجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الشاب صالح الشراري عن قصة تأسيسه ورشة متخصصة بإصلاح السيارات بطبرجل بعد تخرجه من الكلية التقنية.

وقال صالح الشراري خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"بعد تخرجي من الكلية التقنية عملت في ورشة لإصلاح السيارات في طبرجل بسبب أن دخلها أكبر من الوظيفة".

وأوضح:"هوايتي بالكهرباء دفعتني للعمل في مجال إصلاح السيارات"، لافتا:"المحيطين بي شجعوني للعمل في هذا المجال".

وأشار إلى أن أسعار إصلاح السيارات بالورشة مناسب لجميع الزبائن، موجها نصيحة للشباب بالعمل في المجالات القريبة من هواياتهم.