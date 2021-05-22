شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 47 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال شهر رمضان لعام 1442هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمه الرويلي (صدى):

قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها خدماتها العلاجية والتشخيصية في أقسام الطوارئ لـ47,695 مراجع خلال شهر رمضان لعام 1442هـ ، إذا بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد العام 15,947 مراجعاً ، فيما بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال 13,920 مراجعا ، ليصل عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى حفر الباطن المركزي 7,455 مراجعاً ، فيما تخطى مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى القيصومة 7,361 مراجعاً ، وسجل قسم الطوارئ بمستشفى السعيرة 2,203 مراجعاً ، كما بلغ عدد مراجعي الطوارئ بمستشفى الصحة النفسية 809 مراجعاً .