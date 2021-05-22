«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ12.7 مليون

أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 12.7 مليون جرعة.

وحذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1142) حالة ومؤكدة تعافي (1089) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8815) حالة منها (1329) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (439847) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (423795) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (13) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7237)، كما تم إجراء (78608) فحوص مخبرية.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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