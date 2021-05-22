وكيل إمارة الجوف يتفقد منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن

بتوجيه من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تفقد وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان، اليوم السبت، منفذ الحديثة الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يرافقه أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

واستمع خلال الجولة من محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر لشرح عن الجهود التي قدمتها الأجهزة الحكومية في المنفذ، سواء في الجمرك أو الجوازات أو الصحة، وكذلك حرس الحدود، لتسهيل مغادرة المسافرين منذ بدء اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة وفق الفئات المسموح لها بالسفر عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية ووفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق الاشتراطات الصحية.

كما استمع وكيل الإمارة من رئيس مركز الحديثة ممدوح بن سعود المطيري عن استعدادات المركز ومتابعته المستمرة لتطبيق تلك الإجراءات مع جميع الأجهزة الحكومية، حيث وقف آل سلطان على عمل الجمارك والجوازات وحرس الحدود والصحة، معربًا عن شكره للجميع على ما يقدمونه من جهود في سبيل تسهيل إجراءات المغادرين والقادمين عبر المنفذ.