الإطاحة بأصحاب مقطع الاعتداء على شخص بصالة رياضية

أطاحت الجهات الأمنية، السبت، بالمتورطين في مقطع حادثة ثلاث ةأشخاص يضربون واحدًا داخل أحد الصالات الرياضية.

وقالت وزارة الداخلية، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون على شخص، فقد جرى تحديد هوياتهم وضبط المعتدين ومن وثق الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم 5 مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني من العمر.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكان النائب العام أصدر قرارًا بالقبض على أشخاص عدة، تعدوا على شخص في إحدى الصالات الرياضية في مدينة الرياض، وذلك بعد رصد مقطع متداول للواقعة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر، أن مركز الرصد النيابي، رصد تداول محتوى معلوماتي حول قيام أشخاص عدة بالاعتداء عمدًا على شخص داخل مسبح إحدى الصالات الرياضية بمدينة الرياض.

وأضافت المصادر أن النائب العام أمر بتحريك الدعوى الجزائية بحق كل من اشترك في واقعة الاعتداء، وذلك بالقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وكذلك القبض على مصور المحتوى وناشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه التعدي على حريات الآخرين، والجناية عليهم بأي صورة من صورها.

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