الصحة: ارتفاع حالات كورونا النشطة.. وتراجع طفيف للحرجة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، انخفاضًا طفيفًا في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1329 حالة، مقارنة بأمس الجمعة حيث تم تسجيل 1331 حالة.

وذكرت وزارة الصحة -عبر تويتر- أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا، حيث تم تسجيل 8815 حالة، مقارنة بأمس الجمعة حيث تم تسجيل 8775 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 13 حالة وفاة، و1089 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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