الأولى من نوعها بالمملكة.. أمير القصيم يدشن برنامج «جادة 30»

يدشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غدًا، برنامج «جادة30» في مبنى بنك التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة، والذي يهدف لتهيئة البيئة الملائمة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة والناشئة وممارسي الأعمال الحرة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وتشمل الجادة مساحة عمل مشتركة تصل مساحتها إلى 2000م2, وأكثر من 45 مكتب مستقبل, ومنطقة عمل مفتوحة تستوعب أكثر من 45 مستفيدًا, و5 قاعات اجتماعات, وكبسولات اجتماعات ومكالمات عالية الخصوصية, ومنطقة عمل حر, وأكثر من 35 برنامجاً تم تصميمها خصيصاً لمواجهة تحديات تأسيس واستدامة المشاريع.

وسيتفقد أمير القصيم خلال افتتاح المبنى منطقة العمل الحر، ويطلع على خدماتها وعرض مباشر لما يقدمه البنك من خدمات للمستفيدين والتعريف بالمكاتب الخاصة والتنفيذية والاطلاع على الجهود المبذولة في خدمات جادة 30.