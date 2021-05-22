عشبة «الجعدة» قد تتسبب بالفشل الكلوي أو الوفاة.. وطبيب: لا دراسات تثبت مأمونيتها

أكد رئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة في جامعة الملك سعود، أن استخدام عشبة الجعدة الطبية دون مشورة طبيب غير آمن، وقد يتسبب في إصابة الإنسان بالفشل الكلوي أو الكبدي.

وأوضح رئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة، خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة الإخبارية، أن عشبة الجعدة منتشرة في مناطق كثيرة حول العالم، منها المملكة العربية السعودية، حيث توجد منها العديد من الفصائل، أشهرها التيوكريم بوليوم وهي منتشرة في شمال المملكة وغربها وجنوبها، وتحتوي هذه الفصيلة على مركبات مختلفة ومتنوعة.

وحول استخداماتها، أوضح أنها تستخدم لعلاج أمراض متعددة، كأمراض الجهاز الهضمي، كما تستخدم كخافض للسكر في الدم، كما تعالج بعض الالتهابات، لكن لا توجد دراسات اكلينيكية حتى هذه اللحظة توثق مأمونيتها وفعاليتها كعلاج، رغم وجود العديد من الاثباتات التي تؤكد فعاليتها معمليا، بالإضافة إلى الاستخدام التقليدي من الطب الشعبي.

وشدد على أنهه لا توجد دراسات اكلينيكية تثبت مأمونية عشبة الجعدة كعلاج، مشيرا إلى وجود حالات كثيرة مصابة بفشل كلوي سواء في المملكة او خارجها، كما توجد تقارير تؤكد ان هذه العشبة لها ضرر على الكبد إذا استخدمت بشكل خاطئ.

وحول استخدام هذه العشبة من كثير من الناس، قال إنه يتم تداولها دون مرجعية علمية، أو يتم استخدامها من قبل المعالجين الشعبيين، والمرضى الذين يستخدمونها قد يعانون من مشاكل صحية، فقد يكون هناك قصور في وظائف الأعضاء لديهم في الكبد أو في الكلى، او يكون العمر غير مناسب لاستخدام هذه العشبة كعلاج، ولذلك فرصة حدوث أعراض جانبية لهؤلاء الأشخاص تكون كبيرة.

وأضاف ان هذه العشبة قد تستخدم من قبل الأشخاص الأصحاء لفترة قصيرة دون ان تظهر عليهم هذه الأعراض، لكن وثقت بعض المشاكل التي قد تظهر عليهم إذا تم استخدامها لفترة طويلة، لأكثر من شهرين، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من اعراض جانبية أخرى، او يكون عمرهم غير مناسب لاستخدامها.

وحول تأثير هذه العشبة على الكبد، أوضح ان الذي ذكر حتى الآن في التقارير انها تؤثر تأثير كبير على الكبد، فهي تحتوي على مركبات يحدث لها تحلل عن طريق انزيمات الكبد ويكون مركبات سامة، وهذه هي التي تضر بخلايا الكبد، والاضرار بالكبد يكون متفاوتا، فقد يكون التهابات كبدية او بحدوث فشل في الكبد يستلزم عملية زراعة كبد، وقد يؤدي إلى الوفاة.

وحول مدى استخدامها في المملكة بشكل يستدعي التحذير منها، أكد أنه لوحظ للأسف استخدامها بكثرة استنادا لمعلومة بأنها تفيد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات وتقرحات القولون، وليس بطريقة علمية او من قبل المختصين في المجال الطبي.