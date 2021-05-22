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بالصور.. وزارة الدفاع تعلن اختتام مناورات «سراب الصحراء 2»

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الرياض - محمد عبدالله - تمت بين القوات الجوية والأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، اختتام مناورات تمرين «سراب الصحراء 2» الجوي.

وذكرت وزارة الدفاع -عبر حسابها على تويتر- أن مناورات «سراب الصحراء» تمت بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن نائب رئيس هيئة الأركان العامة، قائد القوات المشتركة المكلف، الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، تفقد المرابطين بالحد الجنوبي، للاطمئنان على جاهزيتهم، مشيدًا بروحهم المعنوية العالية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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