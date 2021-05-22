خطوات توثيق التطعيم بأحد اللقاحات المعتمدة.. و«وقاية»: الحجر المؤسسي لفئة واحدة

كشفت هيئة الصحة العامة «وقاية»، خطوات توثيق الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وقالت «وقاية»، في أنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه لتوثيق الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة، فإنه يكون للمواطنين والمقيمين عبر تطبيق «توكلنا»، حيث تظهر الحالة محصن لمن أكمل جرعتي لقاح كورونا كاملتين، والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالأولى، والمتعافى لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

أما المسافرون المحصنون القادمون إلى المملكة، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي وحاملو التأشيرات الجديدة بأنواعها، فأكدت وقاية، أن طريقة إثبات التحصين عن طريق تسجيل اللقاحات إلكترونيًا.

وأشارت إلى أن التسجيل إلكترونيًا متاح فقط لمن تلقى جرعتين من أحد اللقاحات التالية (فايزر، أسترازينيكا، موديرنا) وجرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون مع تقديم ما يثبت ذلك عند الوصول.

أما من تلقى جرعة واحدة من اللقاحات (فايزر، أسترازينيكا، موديرنا) فإنه لا يمكنه التسجيل بالموقع، بحسب «وقاية»، التي أكدت أنه يطبق عليه الحجر المؤسسي عند قدومه.