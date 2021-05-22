أخبار السعودية اليوم.. التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «منبر الحرم المكي»..و«النيابة العامة» تأمر بالقبض على أصحاب فيديو الاعتداء على شخص بصالة رياضية

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق22 مايو 2021 م منها: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «منبر الحرم المكي»، و«النيابة العامة» تأمر بالقبض على أصحاب فيديو الاعتداء على شخص بصالة رياضية، و184 كجم نصيب المواطن السعودي من هدر الخضراوات سنويًا.

«أنا المهدي المنتظر».. التحقيقات تكشف تفاصيل واقعة «منبر الحرم المكي»

كشفت مصادر "عاجل" عن أنَّ الجاني الذي حاول الهجوم واقتحام منبر إمام الحرم الشيخ "بندر بليلة" أثناء خطبة صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، هو مواطن في العقد الرابع من العمر، وذكر في التحقيقات الأولية بمركز شرطة مخفر الحرم التابع لشرطة العاصمة المقدسة بأنه «المهدي المنتظر» .

الحربي: منخفض جوي يؤثر على 9 مناطق خلال الـ48 ساعة القادمة

توقع المهتم بالظواهر المناخية، سامي الحربي، منخفضًا جويًا خلال الـ48 ساعة القادمة يؤثر ببعض الأماكن على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة.

«النيابة العامة» تأمر بالقبض على أصحاب فيديو الاعتداء على شخص بصالة رياضية

أصدر النائب العام قرارا بالقبض على عدة أشخاص، تعدوا على شخص في إحدى الصالات الرياضية في مدينة الرياض، وذلك بعد رصد مقطع متداول للواقعة بوسائل التواصل الاجتماعي.

184 كجم نصيب المواطن السعودي من هدر الخضراوات سنويًا

تبلغ مساهمة المواطن السعودي من هدر الخضار (184) كيلو جرامًا في السنة، وذلك وفقًا للأرقام الرسمية، فيما يبلغ إجمالي نسبة هدر الخضار في المملكة (335) ألف طن سنويًا.

الصحة: لا توجد توصيات حول منع الأسبرين حدوث الجلطات بين المصابين بكورونا

أوضحت وزارة الصحة، أنه لا توجد دراسات علمية توصي بضرورة تناول الأسبرين لمصابي كورونا لمنع حدوث الجلطات.

الضمان الصحي: لا يلزم حصول المحصن الأقل من 18 عامًا على تأمين كورونا للسفر

أوضح مجلس الضمان الصحي مدى التزام المحصن المتعافى الذي يبلغ أقل من 18 عامًا بعمل التأمين الخاص بفيروس كورونا من أجل السفر للخارج.

شرطة مكة تطيح بلصوص بطاريات أبراج إحدى شركات الاتصالات

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المقيمين ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك.

بالصور.. إحباط محاولتين لتهريب 300 كجم حشيش بميناء جازان ومنفذ الوديعة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إحباط محاولتين لتهريب أكثر من 300 كيلو جرام من الحشيش المخدر في ميناء جازان ومنفذ الوديعة الحدودي مع اليمن.

مواقع التواصل تشيد بتصرف «الزهراني» بطل واقعة منبر الحرم المكي

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي برجل الأمن «محمد الزهراني» الذي قام باعتراض شخص حاول صعود منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة أمس.

فيديو لحيوان مفترس مع طفلة.. و«مركز الحياة الفطرية» يتدخل ويُذكر بالغرامة

تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مع بلاغ من مواطن حول فيديو وثّق حيوانًا مفترسًا برفقة طفلة، محذرًا من خطورته على باقي الأطفال، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ تحويل المخالفة إلى الجهات المختصة.

«التعاون الإسلامي» تشيد بجهود السعودية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين

أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، باستمرار الجهود التي تبذلها السعودية، وتواصلها مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها وإجراءاتها في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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