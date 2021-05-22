ضبط 109 نساء في تجمع مخالف بأحد المسارحة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (109) من النساء في إحدى قاعات المناسبات بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا وقال الحكمي إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.



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