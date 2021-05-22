القبض على 5 سوريين اعتدوا على شخص في صالة رياضية



صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون على شخص آخر داخل إحدى الصالات الرياضية ، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم ومن وثق الحادثة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم 5 مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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