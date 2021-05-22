التحصين شرط لحضور اختبارات الفصل الصيفي بجامعة الإمام

وجهت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رسالة إلى طلابها وطالباتها، أكدت فيها أنه بدءا من الفصل الدراسي الصيفي "الحالي" فإن حضور الجامعة وأداء الاختبار "الفصلي والنهائي" يتطلب التحصين، وذلك بحصول الطلاب والطالبات على:
- جرعتين من لقاح "فيروس كورونا" .
- أو مُضى ١٤ يوماً من أخذ الجرعة الأولى.
- أو التحصين بالتعافي من الإصابة من خلال تطبيق توكلنا.
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