إعادة افتتاح 19 مسجدا بعد تعقيمها في 8 مناطق

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها ستة مساجد بمنطقة الرياض وثلاثة مساجد في كل من منطقتي الباحة وجازان، ومسجدين في كل من منطقتي عسير والمدينة المنورة ومسجد في كل من مناطق نجران وتبوك والحدود الشمالية.
وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
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