ضبط مواطن قام صور رجال الأمن وعلق على مهامهم بألفاظ مسيئة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن نتائج المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لقيامه بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية، والتعليق عليها بألفاظ وعبارات مسيئة ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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