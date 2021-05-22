شكرا لقرائتكم خبر عن 109 من النساء.. ضبط تجمع مخالف في قاعة مناسبات بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (109) من النساء في إحدى قاعات المناسبات بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.