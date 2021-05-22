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109 من النساء.. ضبط تجمع مخالف في قاعة مناسبات بجازان

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الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (109) من النساء في إحدى قاعات المناسبات بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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