شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 1142 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1089 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّرت الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع -بإذن الله- إلى بر الأمان.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1142) حالة مؤكدة وتعافي(1089) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8815) حالة منها (1329) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (439847) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (423795) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (13)حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7237)، كما تم إجراء (78608) فحوص مخبرية.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).