هل يجب إجراء فحص مخبري بعد زوال أعراض كورونا؟.. الصحة تجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة، ممثلة في مركز 937 صحة، مع استفسار أحد الأشخاص بشأن مدى الحاجة لخضوعه للمسحة الثانية بعد تعافيه من فيروس كورونا وزوال الأعراض عنه.

التعافي من كورونا:

وقال مركز 937 صحة على موقع “تويتر” ردًّا على سؤال بهذا الشأن: ”بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض، فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

التعافي وأعراض كورونا:

وأوضحت في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري”.

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