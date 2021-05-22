تويتر يتيح التوثيق بالعلامة الزرقاء لـ 6 فئات فقط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

متابعات الخليج 365 _ متابعة

كشفت منصة التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الحسابات التي لها حق التوثيق بالعلامة الزرقاء بعد 4 أعوام من إغلاقه بسبب اضطرابات في سياسة المستخدمين والخصوصية.

التوثيق بالعلامة الزرقاء:

وأوضح موقع “تويتر” الرسمي، أن التوثيق يتمثل في إتاحة إشارة التوثيق الزرقاء على تويتر للأشخاص، من أجل معرفة أن أحد الحسابات ذات الاهتمام العام هو حساب موثَّق.

الحسابات المستحقة:

وكشف “تويتر” عن الأشخاص الذين لهم حق توثيق حساباتهم، وهم الفئات الآتية.

1- النشطاء والمنظمون وغيرها من الشخصيات المؤثرة.

2- والشركات والعلامات التجاريّة والمنظمات غير الربحية.

3- حسابات الحكومة.

4- الترفيه.

5- المؤسسات الإخبارية والصحفيون.

6- الرياضة والرياضة الإلكترونية.

وأعلن تطبيق تويتر، أمس الجمعة، بدء قبول توثيق الحسابات في المنصة بالعلامة الزرقاء عن طريق المتصفح في الكمبيوتر أو الجوال.

خطوات الحصول على حساب تويتر موثق:

تأكيد رقم الهاتف على حساب تويتر: لتأكيد رقم الهاتف على حساب تويتر على المستخدم أولًا إضافة الرقم إلى الحساب، وبعد ذلك يقوم بإعادة إدخال شفرة التأكيد التي ترسلها تويتر إلى بريد المستخدم الإلكتروني.

تأكيد البريد الإلكتروني على حساب تويتر: عند إضافة عنوان البريد الإلكتروني إلى حساب المستخدم على تويتر، تقوم تويتر بإرسال رابط تأكيدٍ إلى هذا البريد ويكون على المستخدم الدخول إلى صفحة بريده الإلكتروني والضغط على الرابط لاستكمال تأكيد البريد الإلكتروني الخاص به.

إضافة السيرة الذاتية، صورة الحساب، صورة الغلاف، تاريخ الولادة، والموقع الإلكتروني (يمكن إضافة أو تعديل المعلومات الشخصية على حساب تويتر عبر الضغط على زر “تعديل الحساب” الموجود أسفل ويمين صورة الغلاف) فعند الضغط على هذا الزر تصبح المواضيع المختلفة للملف الشخصي قابلة للتعديل.

جعل التغريدات على الوضع العام: من أجل القيام بذلك على المستخدم الدخول إلى إعدادات الأمان ليتأكد من أن خانة “التغريدة خاصة” غير مفعلةٍ.

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