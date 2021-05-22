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شكرا لقرائتكم الأمن العام يحدد خطوات الحصول على تراخيص أندية التدريب على الرماية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22
الأمن العام يحدد خطوات الحصول على تراخيص أندية التدريب على الرماية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الأمن العام، بدء استقبال طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتراخيص أندية التدريب على الرماية، من خلال بوابة (أمن)، على الرابط: (https://amn.net.sa).
خطوات الحصول على الموافقة:
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام بدء استقبال طلبات الحصول على الموافقة لتراخيص أندية التدريب على الرماية اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12/ 10/ 1442هـ، من خلال الخطوات التالية:
– الدخول على البوابة الإلكترونية للأمن العام “أمن”.
– اختيار خدمة تراخيص أندية الرماية.
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