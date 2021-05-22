الإطاحة بـ 5 أشخاص اعتدوا على شاب بصالة رياضية في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت ‏الجهات الأمنية، عن القبض على عدد من الأشخاص الذين اعتدوا على شاب داخل إحدى الصالات الرياضية بالرياض، وهم 5 من الجنسية السورية، حيث تم إحالتهم للنيابة العامة.

ضبط المعتدين:

وألقت الجهات الأمنية، اليوم السبت، القبض على الأشخاص الذين ظهروا في فيديو يعتدون بشكل عنيف على شاب داخل إحدى الصالات الرياضية.

وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم وضبط المعتدين ومن وثق الحدث ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبين أنهم خمسة مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني من العمر وجرى إيقافهم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم ‏إلى النيابة العامة.

توجيه النائب العام:

وكان النائب العام أمر بتحريك الدعوى الجزائية بحق كل من اشترك في الواقعة، وذلك بالقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، كما شمل ذلك مصور المحتوى وناشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



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