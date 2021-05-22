السعودية | المديرية العامة للأمن العام تعلن بدء استقبال طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتراخيص أندية التدريب على الرماية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المديرية العامة للأمن العام تعلن بدء استقبال طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتراخيص أندية التدريب على الرماية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 5:29 مساءً, 22 مايو 2021 م
المناطق - واس
أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن البدء باستقبال طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتراخيص أندية التدريب على الرماية، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12 – 10 – 1442 هـ، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للأمن العام (أمن)، واختيار خدمة تراخيص أندية الرماية، وذلك على الرابط التالي: https://amn.net.sa