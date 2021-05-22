السعودية | المديرية العامة للأمن العام تعلن بدء استقبال طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتراخيص أندية التدريب على الرماية

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن البدء باستقبال طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتراخيص أندية التدريب على الرماية، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12 – 10 – 1442 هـ، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للأمن العام (أمن)، واختيار خدمة تراخيص أندية الرماية، وذلك على الرابط التالي: ‏https://amn.net.sa