شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 5 مقيمين اعتدوا على شخص في صالة رياضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون على شخص آخر داخل إحدى الصالات الرياضية ، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم ومن وثق الحادثة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم (5) مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني من العمر ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.