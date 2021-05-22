شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لـ الطلاب: يتطلب التحصين لحضور الاختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن حضور الجامعة وأداء الاختبار بدءًا من الفصل الدراسي الحالي يتطلب التحصين.

وقالت الجامعة أنه يتعين على الطلاب والطالبات بدءًا من الفصل الدراسي الصيفي "التحصين" من أجل حضور الجامعة وأداء الاختبار الفصلي والنهائي.

ويتم ذلك بتناول جرعتين من لقاح فايروس كورونا أو مُضى ١٤ يوماً من أخذ الجرعة الأولى، كما يتم التحصين بالتعافي من الإصابة من خلال تطبيق توكلنا.