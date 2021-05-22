شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أكثر الوجهات المفضلة لدى المواطنين بعد رفع تعليق السفر للخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف ‏المستشار السياحي سمير قمصاني أكثر وجهات السعوديين المفضلة بعد رفع تعليق السفر للخارج

قال المستشار السياحي أن الوجهات السياحيات اصبحت محدودة نظرا لظروف كورونا ، وتعد الامارات ومصر أكثر الوجهات السياحية إقبالا بعد فتح المنافذ.

وأوضح أن سبب الاقبال على هذه الدول وجود التسهيلات في استقبال السياح وسهولة الاجراءات و التنقل والوصول إلى هذه الوجهات .

وأضاف أن كورونا أحدثت نوع من الثورة السياحية الداخلية بالمملكة ، حيث خلال فنترة الجاءحة تنقل الكثير من المواطنين داخل الوطن ، وقدمت وزارة السياحة الكثير من البرامج وساعدت المواطنين علي التعرف علي معالم المملكة من الداخل.