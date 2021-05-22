اخبار السعوديه

بالفيديو.. مبتعث سعودي يعيد البصر لمريض في فرنسا بجراحة دقيقة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مبتعث سعودي يعيد البصر لمريض في فرنسا بجراحة دقيقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باريس (صدى):

تمكن المبتعث السعودي الدكتورعمرو أبو خشبة في فرنسا من إجراء جراحة دقيقة لزراعة عدثة جديدة وتثبيتها في جدار العين بطريقة مختلفة تمامًا عما هو متبع بالنسبة لهذه العملية.

وقال "عمرو" خلال حديثه مع قناة "الإخبارية"، أن المريض تعرض لمشادة مع أحد الأشخاص وتعرض لضربة مما أدى لسقوط عدسة العين وضرر بالشبكية.

وأضاف: "تمت له الفحوصات الكاملة كنا في حيرة من وضع عدسة بالطريقة القديمة أو بطريقة أفضل وحديثة وتم وضع العدسة الجديدة".

وأوضح "الدكتور عمرو" أن العدسة الجديدة أفضل من القديمة لأن القديمة تحتاج إلى تخيطها في جدار العين وهو ما يسبب الالتهاب ووقت طويل.

أما العدسة الجديدة فالوقت أقل وتثبت بطريقة تلقائية وثابتة في مكانها.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا