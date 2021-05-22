شكرا لمتابعة خبر عن وزير «الشؤون الإسلامية»: جلوسك مع «الإخوانجي» لبيان خطر الثورات كبيان منافع «التعدد» لزوجتك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم السبت، رسالة إلى من يعمدون إلى محاولة بيان خطر الثورات والخروج على الحكام للأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المتطرفة المختلفة.

وكتب الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير "تويتر"، أن: "جلوسك مع إخوانجي (لاسيما السروري الأفعى الدفانة) لتبين له خطر الثورات والخروج على الحكام.. كجلوسك مع زوجتك تبين لها منافع تعدد الزوجات" .